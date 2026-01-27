Os Estados Unidos vão enviar agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) para os Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem em Itália, que decorrem entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

De acordo com a Agência France Presse, os agentes têm a missão de «avaliar e mitigar» os riscos relacionados com organizações criminosas transnacionais. Além disso, o papel dos mesmos agentes será «muito limitado» no que toca à segurança de elementos do governo norte-americano durante a competição.

Ora, no que toca à polícia local, fontes junto das mesmas garantem não existir «acordos de cooperação» assinados para os Jogos Olímpicos.

Recorde-se que os agentes do ICE têm sido muito contestados desde a morte, no passado sábado, de um enfermeiro de 37 anos, a tiro, por parte de polícias federais envolvidos precisamente em operaçãoes anti-imigração.