Pierre Ducrey, diretor do Comité Olímpico Internacional (COI), afirmou que a decisão de competir na prova de downhill dos Jogos Olímpicos de Inverno foi de Lindsey Vonn e da equipa da esquiadora norte-americana.

Depois de seis anos afastada das pistas e apenas nove dias após uma rotura do ligamento cruzado anterior, a atleta de 41 anos arriscou competir. Vonn perdeu o equilíbrio durante um salto e caiu de forma aparatosa, cerca de 12 segundos após o início da descida, tendo sido prontamente assistida no local e transportada para o hospital de helicóptero. Entretanto, foi submetida a uma cirurgia para estabilizar uma fratura na perna esquerda.

«Os nossos pensamentos estão com a atleta após esta lesão grave. Para o downhill damos aos atletas a oportunidade de treinar, para garantir que possam seguir a pista como deve ser. Foi isso que aconteceu», explicou Pierre Ducrey em conferência de imprensa.

«Ela conseguiu treinar e tomou a decisão, com a excelente equipa que tem, de participar. Sob essa perspetiva, não acho que possamos dizer que ela deveria ou não ter participado. Essa decisão ficou a cargo dela e da sua equipa. Ela tomou essa decisão e, infelizmente, isso levou à lesão, mas acho que é assim que a decisão é tomada para todos os atletas que competem no downhill», afirmou ainda.