O estreante Emeric Guerillot igualou nesta quarta-feira a melhor prestação de um português em provas de esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno, ao ser 32.º no Super G de Milão-Cortina 2026.

Aos 18 anos, o atleta português precisou de 1.31,43 minutos para cumprir a descida no centro de esqui do Stelvio, igualando o 32.º lugar de Georges Mendes no slalom em Lillehammer 1994.

Emeric Guerillot foi apenas o segundo luso a participar no Super G, depois de Georges Mendes, que não terminou a descida em 1994.

«Espero fazer melhor nas outras disciplinas, mas diria que os meus Jogos Olímpicos começaram muito bem e até posso dizer que já valeram a pena pela prestação de hoje. Estou verdadeiramente feliz, numa pista muita difícil e rápida. Estava muito nervoso antes de partir, porque era a minha primeira prova olímpica e a pista era conhecida por ser difícil. (…) Estou muito contente, tive ótimas sensações.»

«Tive uma boa velocidade e tinha realmente boas sensações, sabia que podia fazer um bom tempo. Foi um pouco complicado, porque as pernas estavam a tremer um pouco», disse ao Comité Olímpico.

Emeric Guerillot vai ainda disputar o slalom gigante (14 fevereiro) e o slalom (16), com a irmã Vanina Guerillot a estar presente no slalom gigante (15) e no slalom (17), enquanto José Cabeça corre os 10 quilómetros estilo livre de esqui de fundo (13).

O suíço Franjo van Allmen começa a cotar-se como uma das grandes figuras de Milão-Cortina 2026, depois de conquistar o seu terceiro título, juntando o Super G aos ouros de downhill e de combinado por equipas. Aos 24 anos, precisou de 1.25,32 minutos para concluir a descida, menos 0,13 segundos do que o norte-americano Ryan Siegle-Cochran, que repetiu o segundo lugar de Pequim 2022. O pódio ficou completo pelo suíço Marco Odermatt.