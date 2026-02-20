Jogos Olímpicos de Inverno
Milão-Cortina: Noruega bate recorde de «ouros» em Jogos Olímpicos de Inverno
Johannes Dale-Skjevdal confirma 17.ª medalha de ouro para a Noruega na edição de 2026
Johannes Dale-Skjevdal conquistou a medalha de ouro na prova de 25 quilómetros mass start em Milão-Cortina 2026 e confirmou assim um recorde absoluto para a Noruega.
Isto porque esta foi a 17.ª medalha de ouro para o país nórdico, um novo máximo na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. O anterior recorde já pertencia à Noruega (16) e tinha sido estabelecido na edição de Pequim, em 2022.
Dale-Skjevdal acertou em todos os 20 alvos e terminou à frente de Sturla Holm Laegreid, também ele norueguês, e do francês Quentin Maillet, que se tornou o francês mais medalhado de sempre em Jogos Olímpicos, com nove ao todo.
