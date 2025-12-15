Mariah Carey é a protagonista da cerimónia de abertura dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno.

A organização do evento confirmou a atuação da cantora norte-americana, no Estádio Giuseppe Meazza, que normalmente acolhe os jogos de Inter e Milan.

«Reconhecida em todo o mundo pela voz inconfundível e por uma produção musical que atravessa gerações e culturas, Mariah Carey encarna na plenitude a atmosfera emocional que acompanha o caminho até aos Jogos», reforçam os organizadores do evento.

Os restantes participantes desta cerimónia de abertura serão revelados mais tarde, pelo que os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem até 22 de fevereiro.