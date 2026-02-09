A organização da atual edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que estão a decorrer em Milão e Cortina, promete dar «máxima atenção» às crescentes queixas de atletas que estão a denunciar a fragilidade das medalhas do evento. Vários atletas já reportaram que as respetivas medalhas partiram-se pouco depois de as terem recebido.

Foram os casos das atletas norte-americanas, Breezy Johnson e Alysa Liu, que recorreram às redes sociais para mostrarem as respetivas medalhas danificadas.

«Aqui está a medalha. Aqui está a fita da medalha. E aqui está o pedaço que devia ligar as duas partes e que acabou por partir-se», explicou Breezy Johnson em plena conferência de imprensa.

Podiam ser dois casos isolados de atletas menos cuidadosas, mas a verdade é que continuaram a surgir novas queixas, como foi o caso da equipa alemã que ficou no terceiro lugar na prova de Biatlo e que viu a respetiva medalha de bronze desintegrar-se nos festejos no hotel.

Andrea Francisi, chefe de operações dos JO, anunciou que a organização já está a investigar estes incidentes. «Estamos a par da situação. Estamos a tentar perceber exatamente qual o problema. Vamos prestar máxima atenção a este assunto», destacou o responsável.

Ora veja Breezy Johnson a mostrar a sua medalha danificada: