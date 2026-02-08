A esquiadora norte-americana Lindsey Vonn foi submetida a uma cirurgia para estabilizar uma fratura na perna esquerda, na sequência de uma queda violenta sofrida na prova de downhill dos Jogos Olímpicos de Inverno, informou este domingo o hospital de Treviso.

De acordo com o comunicado divulgado pelas autoridades hospitalares italianas, a veterana de 41 anos foi transferida para o Hospital Ca’ Foncello, onde foi internada e acompanhada por uma equipa multidisciplinar, após o acidente que obrigou à interrupção da prova que decorreu em Cortina d'Ampezzo.

Vonn perdeu o equilíbrio durante um salto, logo na abordagem a uma curva do circuito, cerca de 12 segundos após o início da descida, tendo sido prontamente assistida no local e evacuada de helicóptero.

A antiga campeã olímpica de downhill em Vancouver2010 competia pela quinta vez em Jogos Olímpicos e tentava um regresso histórico ao topo, depois de seis anos afastada das pistas e apenas nove dias depois de romper o ligamento cruzado anterior.