Jogos Olímpicos de Inverno
Há 2h e 54min
VÍDEO: primeiro ouro olímpico de inverno da Austrália foi conquistado de forma surreal
Steven Bradbury aproveitou sucessão de quedas para sair a triunfar nos 1000m em pista curta
TFR
TFR
A forma como o primeiro ouro olímpico de inverno da Austrália foi conquistado é, no mínimo, insólita.
Nos Jogos Olímpicos de Inverno, a decorrer em Milão-Cortina, Steven Bradbury aproveitou de uma verdadeira confusão para triunfar no final.
Nos 1000 metros em pista curta, o patinador de velocidade australiano seguia em quarto literalmente nos instantes finais da corrida. Porém, um choque entre os três primeiros na última curva permitiu que Bradbury conquistasse a primeira medalha de ouro destes Jogos Olímpicos.
Surreal, no mínimo. Ora veja aqui o vídeo.
