A forma como o primeiro ouro olímpico de inverno da Austrália foi conquistado é, no mínimo, insólita.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno, a decorrer em Milão-Cortina, Steven Bradbury aproveitou de uma verdadeira confusão para triunfar no final.

Nos 1000 metros em pista curta, o patinador de velocidade australiano seguia em quarto literalmente nos instantes finais da corrida. Porém, um choque entre os três primeiros na última curva permitiu que Bradbury conquistasse a primeira medalha de ouro destes Jogos Olímpicos.

Surreal, no mínimo. Ora veja aqui o vídeo.