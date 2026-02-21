Os Jogos Olímpicos têm sido pródigos em momentos inesquecíveis. Uns do ponto de vista político, outros pelo cariz insólito e outros por serem arrepiantes, como o de Lindsey Vonn no arranque da competição e o que sucedeu à patinadora Kamila Sellier durante uma das séries dos quartos de final dos 1.500 metros.

A atleta polaca perdeu o equilíbrio numa curva e durante a queda foi atingida junto ao olho esquerdo pela lâmina do patim de outra concorrente. O corte foi profundo e deixou uma quantidade considerável sangue espalhado pelo gelo.

No meio de tudo, Kamila Sellier até teve sorte, já que por muito pouco que não foi atingida no olho ou noutra parte do corpo onde ferimentos provocados por uma lâmina seriam potencialmente fatais.

A patinadora de 25 anos deixou o rinque com o rosto ensanguentado, numa maca e com um colar cervical. Ergueu o polegar para as bancadas e foi de seguida transportada para um hospital, onde se encontra em observação. Além de ter sido suturada com alguns pontos, há ainda a forte suspeita de fratura do osso zigomático, o que, a confirmar-se, irá prolongar o período de internamento hospitalar.