Portugal entra na contagem decrescente para os Jogos Olímpicos de Inverno com motivos para acreditar. A 100 dias do arranque da competição, o país tem três vagas confirmadas, duas no esqui alpino e uma no esqui de fundo, e continua a sonhar com mais presenças.

«Pela primeira vez, sentimos que estamos a construir um caminho sólido e com continuidade», sublinhou em declarações ao Maisfutebol Pedro Flávio, presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal).

O dirigente destacou ainda o «crescimento real» das modalidades de inverno no país, lembrando que há atletas portugueses a lutar por vagas na patinagem de velocidade e no bobsleigh.

Entre os nomes já apurados, Jéssica Rodrigues, Afonso Silva e Miguel Bravo vão participar nas próximas etapas da Taça do Mundo, decisivas para confirmar a presença nos Jogos. Já Raphaël Ribeiro e Abdel Larrinaga procuram garantir a qualificação no bobsleigh.

«Estamos a viver uma nova era dos desportos do gelo em Portugal. O Pavilhão do Gelo do Seixal será um símbolo dessa transformação», acrescentou Pedro Flávio, destacando o apoio do Comité Olímpico de Portugal e o trabalho conjunto com autarquias e parceiros privados.