100 dias para os Jogos de Inverno: «Estamos a construir um caminho sólido»
Federação de Desportos de Inverno de Portugal tem ambição de chegar longe com três vagas já asseguradas
Portugal entra na contagem decrescente para os Jogos Olímpicos de Inverno com motivos para acreditar. A 100 dias do arranque da competição, o país tem três vagas confirmadas, duas no esqui alpino e uma no esqui de fundo, e continua a sonhar com mais presenças.
«Pela primeira vez, sentimos que estamos a construir um caminho sólido e com continuidade», sublinhou em declarações ao Maisfutebol Pedro Flávio, presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal).
O dirigente destacou ainda o «crescimento real» das modalidades de inverno no país, lembrando que há atletas portugueses a lutar por vagas na patinagem de velocidade e no bobsleigh.
Entre os nomes já apurados, Jéssica Rodrigues, Afonso Silva e Miguel Bravo vão participar nas próximas etapas da Taça do Mundo, decisivas para confirmar a presença nos Jogos. Já Raphaël Ribeiro e Abdel Larrinaga procuram garantir a qualificação no bobsleigh.
«Estamos a viver uma nova era dos desportos do gelo em Portugal. O Pavilhão do Gelo do Seixal será um símbolo dessa transformação», acrescentou Pedro Flávio, destacando o apoio do Comité Olímpico de Portugal e o trabalho conjunto com autarquias e parceiros privados.