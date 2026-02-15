A portuguesa Vanina Guerillot terminou este sábado no 41.º lugar o slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, melhorando o registo alcançado há quatro anos em Pequim.

Na pista Olympia delle Tofane, em Cortina d’Ampezzo, a esquiadora de 23 anos completou as duas mangas em 2.25,56 minutos, a 12,06 segundos da vencedora, a italiana Federica Brignone (2.13,50).

Guerillot, que já tinha sido 43.ª na mesma prova em 2022, voltou a estabelecer o melhor resultado de sempre de uma portuguesa na disciplina em Jogos Olímpicos.

«Estou mesmo muito contente com o meu resultado. Tive uma sensação excelente, sobretudo na segunda manga», afirmou no final.

Primeira esquiadora portuguesa a competir em mais do que uma edição dos Jogos de inverno, Vanina Guerillot volta à pista na terça-feira para disputar o slalom..