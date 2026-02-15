O jogo entre Canadá e França, nos Jogos Olímpicos de Inverno, de hóquei no gelo ficou marcado por uma goleada da formação canadiana (10-2) e um episódio de pancadaria entre dois atletas, que acabaram expulsos.

Tudo aconteceu no terceiro e último período do encontro, quando Tom Wilson (Canadá) e Pierre Crinon (França) se envolveram em agressões. Ora, este tipo de situações é habitual na NHL (Liga Nacional de Hóquei), na América do Norte, e os jogadores recebem apenas uma exclusão de cinco minutos, podendo regressar à quadra no fim desse período.

No caso dos Jogos Olímpicos de Inverno, episódios de violência não são toleráveis e, caso aconteçam, terminam com a expulsão de ambos os intervenientes. A consequência foi dada aos jogadores, mas estarão disponíveis para os próximos jogos das respetivas seleções.

