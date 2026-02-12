O atleta ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, foi banido esta quinta-feira da competição nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, na sequência de recusar usar outro capacete que não o seu, que tinha imagens de atletas mortos na guerra com a Rússia.

A presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, reuniu-se com Heraskevych, cerca de uma hora antes do início da prova, já no topo da pista desta modalidade sobre o gelo, mas sem sucesso no seu pedido de um capacete mais neutral.

«É difícil dizer ou usar palavras. É um vazio», afirmou o atleta, enquanto esperava pelo seu recurso para a Federação Internacional de Bobsleigh e Skeleton, acrescentando que iria também apelar ao Tribunal Arbitral do Desporto (CAS). O capacete em causa tem pintadas as caras de mais de 20 atletas e treinadores ucranianos que morreram durante a guerra, desde 24 de fevereiro de 2022.

O COI tinha anunciado que aquela peça de equipamento não seria permitida, justificando-o com a regra que proíbe posicionamentos ou declarações de teor político em provas olímpicas.

Para Heraskevych, o capacete «não viola qualquer regra do COI», instituição que já tinha repreendido o mesmo atleta nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 2022, devido a um cartaz com a frase que pedia o fim da guerra na Ucrânia, tendo a instituição concluído tratar-se apenas de um apelo à paz.