Vladyslav Heraskevych, o ucraniano afastado dos Jogos Olímpicos de inverno por querer usar um capacete de homenagem a atletas mortos na guerra, recebeu uma doação do Shakhtar Donetsk.

O clube ucraniano doou o valor equivalente a uma medalha – 200 mil dólares (mais de 168 mil euros). Este é o valor que a Ucrânia paga a atletas que conquistam a medalha de ouro em Jogos Olímpicos.

Vladyslav Heraskevych, atleta de skeleton, usou nos treinos em Milão-Cortina um capacete com imagens de atletas ucranianos mortos na guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia.

Pretendia, também, poder usar o mesmo capacete em competição, pelo que o Comité Olímpico Internacional (COI) proibiu, uma vez que violaria as regras que proíbem manifestações políticas nas áreas de competição.

Foi então desclassificado antes sequer de competir. Heraskevych chegou a recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas perdeu o recurso.

«Vlad Heraskevych foi privado da oportunidade de competir pela vitória nos Jogos Olímpicos, mas regressa à Ucrânia como um verdadeiro vencedor», afirmou o presidente do Shakhtar, Rinat Akhmetov, em comunicado do clube.