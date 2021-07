Fernando Valenzuela, avançado de 24 anos do Famalicão, foi convocado pela Argentina para os Jogos Olímpicos.

Além de Valenzuela, o defesa-central Leonel Mosevich, que na última época representou o Vizela por empréstimo do Argentinos Jrs, também integra a lista que conta com mais um jogador com passado no Famalicão: Nehuén Pérez do At. Madrid.

A convocatória não inclui qualquer jogador que esteja na Copa América ao serviço da seleção A.

A lista completa:

Jeremias Ledesma, Lautaro Morales, Joaquín Blázquez, Hernán de la Fuente, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Francisco Ortega, Claudio Bravo, Fausto Vera, Santiago Colombato, Tomás Belmonte, Martín PAyero, Fernando Valenzuela, Alexis MacAllister, Thiago Almada, Esequiel Barco, Agustin Urzi, Pedro de La Vega, Adolfo Gaich e Ezequiel Ponce.