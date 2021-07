[artigo atualizado]



Não começou bem a experiência olímpica da seleção portuguesa de andebol. Aliás, em bom rigor, nem sequer começou. A comitiva tinha voo agendado para Tóquio na manhã deste sábado, mas foi surpreendida pela greve da Groundforce e teve de voltar para trás.



Os responsáveis da federação encontraram um voo alternativo e partem ainda este sábado para o país do Sol Nascente. Às 17 horas a equipa parte para Paris, onde fará escala, e rumará posteriormente a Tóquio.



Egito, Bahrain, Suécia, Dinamarca e Japão são os adversários de Portugal na primeira fase do torneio olímpico. O selecionador nacional já anunciou o grupo de 17 jogadores convocados.



Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional, reagiu ao cancelamento do voo com tristeza. «Sempre fui um defensor acérrimo dos direitos humanos, mas hoje dou por mim a pensar até que ponto é que os direitos de uns afetam os direitos de outros. Julgo que as pessoas devem lutar pelos seus direitos sempre, mas o que hoje sinto é que estão a afetar o meu direito. É penoso o que nos está a acontecer pelo voo ter sido cancelado.»