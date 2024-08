Jiayu Yang sagrou-se campeã olímpica dos 20km marcha, prova na qual participaram as portuguesas Ana Cabecinha e Vitória Oliveira.

A atleta chinesa, recordista mundial, cumpriu a distância em 1:25.54 horas e superou a espanhola María Pérez, prata a 25 segundos, e a australiana Jemima Montag, que ficou com a medalha de bronze.

Vitória Oliveira foi a melhor portuguesa: terminou no 38.º posto, com o tempo de 1:36.22 horas. Ana Cabecinha, que foi mãe há menos de três meses e é a recordista nacional, acabou no 43.º lugar (1:46.30 horas) e último entre as atletas que terminaram a prova.