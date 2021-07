Os tenistas portugueses João Sousa e Pedro Sousa vão defrontar, respetivamente, o checo Tomas Machac e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, na primeira ronda do torneio olímpico de Tóquio 2020, ditou esta quinta-feira o sorteio.

João Sousa, 137.º do ranking ATP, defronta o atual número 145, que encara pela primeira vez na carreira. Esta é a segunda participação do vimaranense nos Jogos, depois do 17.º lugar no Rio de Janeiro, em 2016. Caso se apure, João enfrenta o vencedor do jogo entre Diego Schwartzman e Juan Pablo Varillas.

Já o lisboeta Pedro Sousa (120.º do ranking), na sua estreia nas olimpíadas, encontra o atual número 35, pela segunda vez na carreira. No duelo anterior, a 4 de abril de 2019, Pedro Sousa venceu Fokina no Challenger de Alicante, em Espanha, por 2-1. Se seguir em frente, Pedro Sousa encontra ou Lorenzo Musetti ou John Millman.

Em pares, os portugueses Pedro Sousa e João Sousa vão disputar o acesso aos oitavos de final do torneio frente aos anfitriões Kei Nishikori e Ben McLachlan.