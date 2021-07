O quarto dia de Jogos Olímpicos foi muito proveitoso em termos de medalhas, mas é o Japão quem continua a liderar o quadro de honra de Tóquio 2020.

Os norte-americanos somaram mais 11 medalhas e no total já têm 25. No entanto, são os nipónicos que seguem no primeiro lugar, uma vez que já conquistaram por dez vezes o ouro, contra nove dos EUA.

A China, com 21 medalhas, surge a fechar o pódio, também com nove de ouro.

No top dez, destaque ainda para a saída do Kosovo, por troca com a Alemanha.

Veja aqui o quadro de todos os medalhados até ao momento, que conta com 52 países.