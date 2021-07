A França salvou-se neste domingo de uma desilusão das grandes. Os franceses venceram a seleção da África do Sul por 4-3 e evitaram aquela que seria a maior surpresa da prova até agora: a eliminação na fase de grupos.

Os gauleses ainda estiveram em desvantagem no marcador por três ocasiões, quando Kobamelo Kodisang, jogador do equipa B do Sp. Braga, Evidence Makgopa e Teboho Mokoena marcaram os golos dos sul-africanos, mas conseguiram dar a volta e salvar o resultado graças a uma exibição de luxo do avançado André-Pierre Gignac.

O jogador dos mexicanos do Tigres marcou três golos e assinou ainda a assistência para o golo da vitória, marcado por Téji Savanier, que empurrou a França para dentro da prova. Luther Sing, outro sul-africano vinculado ao Sp. Braga, foi titular e esteve em destaque pelo melhor e pelo pior: desperdiçou uma grande penalidade, mas redimiu-se com um passe para golo.

Com esta vitória, a seleção da França conquistou os primeiros três pontos na prova, igualando México e Japão, que encontram-se em campo neste domingo. A África do Sul, que não somou qualquer ponto, está já eliminada.

Os restantes jogos deste domingo:

Grupo A

Japão 2-1 México

(Takefusa Kubo 6', Ritsu Doan 12' (penalidade); Roberto Alvarado 85')

Grupo B

Nova Zelândia 2-3 Honduras

(Liberato Cacace 10', Chris Wood 49'; Luis Palma 45', Juan Obregón Jr. 78', Rigoberto Rivas 87')

Grupo B

Roménia 0-4 República da Coreia

(Marius Marin 27' (auto-golo), Um Won-Sang 59', Lee Kang-In 84' (penalidade), 90')

Grupo C

Egito 0-1 Argentina

(Facundo medina 52´)

Grupo D

Brasil 0-0 Costa do Marfim

Grupo D

Arábia Saudita 2-3 Alemanha

(Sami Al-najei 30', 50'; Nadiem Amiri 12', Ragnar Ache 43', Felix Uduokhai 75')