Patrícia Mamona, medalha de prata no triplo salto em Tóquio2020, não estará nos Jogos Olímpicos deste verão, depois de não conseguir participar em provas para fazer os mínimos. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

«Não teve nenhuma competição até agora. Não tem treinado ao melhor nível e, infelizmente, confirma-se aquilo que já íamos prevendo», lamentou Jorge Vieira, à Lusa.

Aos 35 anos, a atleta estava obrigada a conseguir a marca de qualificação até ao final de junho, pelo que os Nacionais do fim de semana eram a derradeira possibilidade. Mas, Patrícia Mamona não está inscrita.

Para Jorge Vieira, a ausência da atleta, que não compete desde março de 2023, será uma baixa de peso na comitiva portuguesa.

«É uma medalhada olímpica, é uma atleta que atingiu um nível elevadíssimo. Para nós, sempre foi uma atleta vital na nossa representação internacional. É triste, em primeiro lugar para a atleta, para o seu treinador, para o seu clube, mas para o atletismo é uma falta importante», acrescentou.

Sobre Auriol Dongmo, quarta no lançamento do peso em Tóquio2020, o presidente da FPA também não acredita na possibilidade de a atleta estar em Paris, depois de ter sofrido uma fratura numa perna no final de 2023.

«Teve uma lesão gravíssima, muito mais grave do que a lesão da Patrícia. Portanto, não é uma recuperação que se faça rapidamente. Esperamos que, na próxima época, esteja ao seu melhor, a lutar pelas melhores classificações ao nível internacional», assumiu.

Sobre o número de representantes do atletismo em Paris2024, Jorge Vieira aponta aos 20 atletas, aguardando pelos rankings do fim de semana, para saber quantos serão apurados por essa via.

Neste momento, Portugal tem 12 atletas com mínimos para os Jogos Olímpicos, entre os quais Auriol Dongmo.