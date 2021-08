A atleta portuguesa Auriol Dongmo ficou a apenas cinco centímetros de conquistar uma medalha no lançamento do peso dos Jogos Olímpicos.

Dongmo ficou no quarto lugar do concurso, lançando a 19,57 metros, muito perto da neozelandesa Valerie Adams, campeã olímpica em 2008 e 2012 e prata em 2016 que fechou o pódio com 19,62 metros.

A chinesa Lijiao Gong, campeã mundial em 2017 e 2019, venceu o concurso com 20,58 metros e a norte-americana Raven Sauders lançou a 19,79 metros de distância e ficou com a prata.

Auriol Dongmo, recorde-se, chegou a Tóquio com o estatuto de campeã da Europa de pista coberta e foi a melhor representante do velho continente. O melhor registo pessoal do ano (19,75 metros), também recorde nacional, teria dado para chegar à medalha de bronze.

«O quarto lugar é o pior, mas agora não há nada a fazer. Eu estava a sentir-me bem, mesmo no aquecimento, e depois não sei o que se passou. Há coisas que não consigo explicar, porque eu estava bem, mesmo com calor, que estava igual para todas. Eu estive focada até ao fim, com a esperança de que o melhor saísse até ao fim, a qualquer momento. Já fiz 20 metros em treino e estava com a esperança de que conseguia fazer hoje», lamentou Dongmo.