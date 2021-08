Sydney McLaughlin venceu esta quarta-feira a medalha de ouro nos 400 metros barreiras, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, numa corrida em que bateu o recorde mundial, que já lhe pertencia.

A norte-americana de 21 anos foi a mais rápida com 51,46 segundos e quebrou assim o anterior máximo mundial, de 51,90 segundos, que havia fixado em junho.

A compatriota Dalilah Muhammad, campeã olímpica em 2016, conquistou a prata, com 51,58 segundos, com a holandesa Femke Bol a fechar o pódio, com a marca de 52,03, um recorde europeu.

McLaughlin consegue assim o primeiro título olímpico, ela que esteve nos Jogos do Rio em 2016 com apenas 16 anos.