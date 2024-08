Apesar da polémica, a pugilista argelina Imane Khelif vai somando vitórias. Apurou-se nesta terça-feira para a final do torneio de -66 kg, nos Jogos Olímpicos de Paris. Assim, tem pelo menos a medalha de prata garantida.

Khelif ganhou por decisão unânime perante a tailandesa Janjaem Suwannapheng. Em Roland Garros, a lutadora foi muito apoiada pelas bancadas.

Espera a chinesa Yang Liu, campeã mundial em 2023, na final, que será disputada na sexta-feira.

Khelif tem sido bastante criticada, bem como o Comité Olímpico Internacional, porque Khelif é intersexual. A argelina foi barrada nos Mundiais de 2023 (organizados pela Associação Internacional de Pugilismo) por ter falhado os testes de género. Apresentou níveis de testosterona demasiado elevados.

OFF TO THE FINAL !



🇩🇿 Imane Khelif with a resounding victory to continue her march towards the gold medal



We keep moving 🤫 pic.twitter.com/yIKNEfqFvg