Demorou, mas apareceu. Jorge Fonseca deu a primeira medalha para Portugal nesta edição dos Jogos Olímpicos. O judoca de 28 anos conquistou o bronze na categoria -100kg, ao derrotar o canadiano Shady Elnahas com um waza-ari.

Jorge Fonseca dedicou a medalha a «todos os portugueses», mas confessou-se algo desapontado. «Sou bicampeão do mundo, o meu lugar é no ouro», atirou o judoca, que conquistou a 25.ª medalha de Portugal na história dos Jogos Olímpicos.

Também no judo, Patrícia Sampaio perdeu frente à alemã Anna-Maria Wagner, atual campeã do mundo, na segunda ronda da categoria-78kg. A judoca de 22 anos venceu a venezuelana Karen León na primeira ronda, mas foi incapaz de conter os ataques da terceira cabeça de série.

Na vela, dia menos positivo para os participantes portugueses. Os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa, vice-campeões do mundo da classe 470, desceram três posições na geral, ocupando agora o 15.º posto. A dupla foi 14.ª e 15.ª classificada nas regatas do dia.

O outro par português em competição, Jorge Lima e José Costa, terminou a primeira regata do dia em sétimo, mas foi desqualificado da segunda. Os velejadores ocupam agora a 10.ª posição da classificação geral.

Ainda na vela, na classe Laser Radial feminina, Carolina João subiu um lugar, para a 33.ª posição da geral. A velejadora lusa foi 26.ª e 31.ª nas duas regatas do dia.

No tiro com armas de caça, João Paulo Azevedo falhou o acesso à final do fosso olímpico, ao terminar as cinco rondas de qualificação na 20.ª posição.

No remo, a dupla composta por Afonso Costa e Pedro Fraga ganhou a final C da competição de double-scull ligeiro, obtendo o 13.º lugar da classificação.

O dia terminou com a participação de Tamila Holub na natação, na prova dos 800 metros livres femininos. A nadadora do Sporting de Braga fez o 25.º tempo (8:40:04) entre as participantes, ficando a cerca de 20 segundos da marca necessária para o apuramento para a final (8:20:58).