Pau Gasol foi eleito presidente da Comissão de Atletas do Comité Olímpico Internacional (COI), cargo que exercerá até aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A decisão foi tomada numa reunião realizada em Milão, Itália, com o antigo internacional espanhol a suceder à finlandesa Emma Terho.

O mais velho dos irmãos Gasol, de 45 anos, participou em cinco edições dos Jogos Olímpicos, conquistando duas medalhas de prata e uma de bronze, além de dois títulos da NBA pelos Los Angeles Lakers.

«Este é um grande momento para assumir a responsabilidade de liderar a nossa Comissão», afirmou, destacando a «oportunidade única» de consolidar o trabalho até 2028.

A nova direção mantém a polaca Maja Wloszczowska como primeira vice-presidente, contando ainda com o queniano Humphrey Kayange e o canadiano Oluseyi Smith como vice-presidentes.

A Comissão de Atletas representa os interesses dos desportistas dentro do COI e é composta por até 23 membros, parte eleitos diretamente durante os Jogos Olímpicos.