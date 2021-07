O presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou que o caso positivo de covid-19 detetado na Aldeia Olímpica neste sábado não representa riscos para os participantes no Tóquio 2020.

O dirigente do comité revelou tranquilidade quanto à situação, numa altura em que há outros 13 casos de infeção em pessoal relacionado com os Jogos Olímpicos. Bach confirmou que os novos casos estão em isolamento, seguindo o protocolo sanitário criado para o evento, e «não representam qualquer risco para os outros participantes, nem para a população nipónica».

Na mesma conferência de imprensa, no final de uma reunião do comité olímpico em Tóquio, o diretor executivo do organismo olímpico, Christophe Dubi, reforçou a confiança da organização na aplicação das medidas de segurança sanitária no Tóquio 2020.

Neste mês, foram já detetados 44 casos de infeção de covid-19 em pessoas relacionadas com os Jogos Olímpicos, incluindo um atleta da delegação ugandesa. O caso registado na Aldeia Olímpica é o de um participante estrangeiro, não atleta, segundo a organização. O presidente do comité olímpico pediu o apoio dos japoneses nos Jogos Olímpicos.

«O meu apelo aos japoneses é que recebam de braços abertos os atletas para as suas competições. Pedimos, uma vez mais, humildemente, aos japoneses que apoiem os atletas de todo o mundo, porque eles têm tanto interesse como os japoneses em que os Jogos decorram de forma segura», disse Bach.

Além de viajarem vacinados para o Japão, os atletas e outros participantes nos Jogos foram aconselhados a realizar vários testes PCR antes de chegarem ao país e durante a sua estadia. Os Jogos Olímpicos em Tóquio não vão ter público e começam no próximo dia 23.