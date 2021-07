Portugal pretende alcançar duas medalhas, 12 diplomas (classificações até ao oitavo lugar) e 26 resultados entre os 16 primeiros nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Estas são as metas definidas pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), numa missão que tem um investimento de 18,5 milhões de euros.

A nação lusa tem meia dúzia de verdadeiros candidatos aos dois pódios contratualizados pelo COP com o Governo, pelo que se metade tiver êxito, fica justificado o reforço da aposta financeira no projeto olímpico.

O atletismo, o judo e a canoagem têm tido bons desempenhos internacionais nos dois últimos anos, apesar do condicionamento dos quadros competitivos em 2020, devido à pandemia da covid-19. Há, por isso, boas perspetivas, ainda que estas nem sempre tenham correspondência nas olimpíadas.

«Não é possível estar no pico de forma nos Europeus e mantê-lo até aos Jogos. Grande parte dos medalhados olímpicos resguardam-se em anos de Jogos Olímpicos», apontou o presidente do COP, José Manuel Constantino, que assumiu que o desempenho global no Rio de Janeiro, em 2016, não foi do seu agrado.

«Ficámos aquém dos objetivos e das nossas expectativas. Tínhamos previsto que 25 por cento dos atletas, que estavam no nível de topo do apoio olímpico, chegassem às medalhas. Ou seja, prevíamos duas, alcançámos uma. Prevíamos 12 diplomas, conseguimos dez. Esperávamos 17 posições de semifinalistas, tivemos 18», enumerou, na audição parlamentar para avaliação da participação olímpica em 2016.

«Além do investimento, temos de organizar-nos de forma a potenciar aquilo que é o nosso valor e as mais-valias que o país tem. Os resultados não se obtêm de um dia para outro. É preciso definir com tempo onde queremos ir. Temos enormes talentos, é preciso, sim, organização e definir um caminho para nos levar à superação», resumiu o Chefe de Missão ao Rio2016, Mário Santos.