O Comité Olímpico e Desportivo Sul-Coreano (KSOC) expressou esta quarta-feira o «firme compromisso» em receber os Jogos Olímpicos de 2036. O desejo foi expresso na visita à sede do Comité Olímpico Internacional (COI), em Lausana.

A delegação liderada pelo presidente do KSOC, Ryu Seung-Min, reuniu-se com o alemão Thomas Bach, presidente cessante do COI, na terça-feira, num encontro integrado na promoção da candidatura da Coreia do Sul.

A comitiva sul-coreana, liderada pelo antigo jogador de ténis de mesa, campeão em Atenas 2004, sustenta que «o governo, a comunidade desportiva e as autoridades locais têm uma forte vontade de receber os Jogos Olímpicos».

«Enfatizaram particularmente a capacidade de a cidade de Jeonju acolher os Jogos, graças aos seus ativos culturais e históricos, bem como à sua infraestrutura sustentável», lê-se em comunicado.

Em fevereiro, a província de Jeolla do Norte e a sua capital, Jeonju, no sudoeste da Coreia do Sul, venceram Seul na corrida interna para ser a cidade candidata aos Jogos em 2036.

A Coreia do Sul e Seul já receberam os Jogos Olímpicos de 1988. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foram realizados em Pyeongchang.

Vários países já demonstraram interesse em receber os Jogos Olímpicos de 2036, incluindo Índia e África do Sul, para quem seria uma estreia.