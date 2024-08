O futebolista português Cristiano Ronaldo felicitou, este sábado, os ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira pela conquista da medalha de ouro no madison, prova de pista, dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

«Que orgulho, campeões. Parabéns, Iúri Leitão e Rui Oliveira», escreveu o português, na rede social Instagram.

Além disso, o pedido de Rui Oliveira através da rede social X, em que escreveu «façam chegar isto ao meu ídolo» - após o festejo dos dois ciclistas à Cristiano Ronaldo quando receberam a medalha no pódio – teve resposta do jogador do Al Nassr e da seleção: «Parabéns, Rui!».

Façam isto chegar ao meu idolo @Cristiano 🤩 https://t.co/pzKvo3gUzd — Rui Oliveira (@roliveira57) August 10, 2024

A dupla lusa somou hoje 55 pontos nas 200 voltas à pista do Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, mais oito do que a Itália (Simone Consonni e Elia Viviani, prata) e a Dinamarca (Niklas Larsen e Michael Moerkoev, bronze) fez 41.

Iúri Leitão e Rui Oliveira conquistaram a primeira medalha de ouro olímpica para Portugal sem ser no atletismo, depois dos campeões Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nélson Évora e Pedro Pichardo.

A dupla assegurou a 32.ª medalha portuguesa em Jogos Olímpicos, a quarta nesta edição, depois das pratas de Iúri Leitão, no omnium, e de Pichardo, no triplo salto, e do bronze da judoca Patrícia Sampaio (-78 kg).