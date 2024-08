Depois de ter sido eliminado dos 100 metros mariposa, na qual não foi além do 20º lugar, Diogo Ribeiro estava claramente abatido e não o escondeu. O português, recorde-se, é campeão do mundo da especialidade, mas nos Jogos Olímpicos não passou da primeira ronda, não chegando sequer às meias-finais.

Garantiu, contudo, que isto não acaba aqui e que voltará mais forte.

«Terminou a minha participação nos Jogos Olímpicos. Não estou de todo contente com o que fiz. Acho que conseguia e devia ter feito mais. Não deixei tudo, mas deixei quase tudo. A verdade é que ontem estava com más sensações. Hoje já estava melhor, mas isto nunca é bom para um atleta», confessou no final da corrida.

«Isto não está correr bem, não só na minha participação, os Jogos Olímpicos não estão a ser bons. A alimentação não é boa, o restaurante fica longe, isso pesa no subconsciente. Mas não vale a pena estarmos aqui a dizer que podia fazer mais. A minha participação foi uma má experiência, mas aprende-se sempre alguma coisa. Vou trabalhar para voltar mais forte.»