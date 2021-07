Surpresa no arranque do Torneio Olímpico de Futebol.



Em Tóquio, a Espanha perdeu Ceballos e Mingueza por lesão e sentiu tremendas dificuldades para superar a linha de cinco homens do Egipto. No final, o jogo terminou num empate sem golos.



Já a França foi goleada pelo México. A «Tri» apresentou um conjunto de jogadores de grande nível, com Ochoa e Diego Lainez à cabeça, e não deu quaisquer hipóteses aos gauleses.



Os astecas marcaram dois golos a abrir a segunda parte por Vega e Cordoba. No entanto, Gignac reduziu de penálti e pediu desculpa, um gesto que não agradou aos franceses. O México confirmou o triunfo nos dez minutos finais com tentos de Aguirre e de Antuna.



No outro jogo disputado esta quinta-feira, a Nova Zelândia derrotou a Coreia do Sul por 1-0 graças a um golo de Chris Wood