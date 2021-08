A China continua no topo do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com mais ouros, embora a contabilidade total de medalhas seja ainda favorável aos Estados Unidos, que ocupam a segunda posição no medalheiro.

Esta terça-feira, dia 11 dos Jogos, a China conquistou mais sete medalhas, três delas de ouro (agora um total de 32) e mais quatro de prata. Tem um total de 69 medalhas, menos quatro no total que os Estados Unidos, que têm agora 73.

Os norte-americanos foram quem mais pódios conseguiu neste dia, um total de nove, com mais dois ouros, três pratas e quatro bronzes.

Tudo isto num dia em que Portugal, com o bronze de Fernando Pimenta na canoagem, conseguiu a sua terceira medalha em Tóquio2020. Contas feitas ao final do dia, a nação lusa mantém-se no grupo dos 62.ºs classificados, mas agora com mais um pódio e em igualdade com a Mongólia, que também tem uma prata e dois bronzes.

O dia foi ainda particularmente em grande para o Reino Unido, a segunda nação com mais medalhas esta terça-feira: conquistou um total de oito, tendo sido duas de ouro, cinco de prata e uma de bronze.

Já há 84 nações medalhadas, mais quatro do que na véspera.

Consulte o quadro de medalhas completo no sítio oficial dos Jogos Olímpicos.