Os Estados Unidos e o Reino Unido, respetivamente com seis e cinco medalhas, destacaram-se no 12.º dia dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, num quadro que continua a ser liderado por uma China que teve uma quarta-feira apenas com uma medalha de prata.

Os norte-americanos, que continuam com o maior número de medalhas (agora 79, para 70 da China), conquistaram mais um outo, três pratas e dois bronzes, mas continuam com menos ouros que os chineses (25 para 32).

O Japão, que segue na terceira posição do medalheiro, somou mais quatro e chegou ao total de 40, fruto de mais dois ouros, uma prata e um bronze.

O salto considerável no top-10 deu-se para o Reino Unido, que é a quarta nação com mais medalhas no total. Os britânicos somaram mais dois ouros, uma prata e dois bronzes, depois de na terça-feira terem também estado em destaque, com oito medalhas somadas. Com isto, o Reino Unido subiu do sexto ao quarto lugar, ultrapassando o Comité Olímpico da Rússia e a Austrália.

Portugal caiu do grupo dos 62.ºs classificados para o grupo dos 65.ºs. Há já 85 nações – mais uma do que ontem – que conquistaram medalhas em Tóquio2020.

Confira o quadro completo no sítio oficial dos Jogos Olímpicos.