Fernando Pimenta apurou-se para a final de K1 1000 metros.

A partir da pista 5, o canoísta português andou quase sempre taco a taco com o húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em título, e terminou a primeira meia-final no segundo lugar com o tempo de 3:29.14 minutos, a 38 centésimos de Kopasz.

Pimenta precisava de terminar num dos quatro primeiros lugares para garantir a passagem à prova da luta pelas medalhas, que está marcada para as 12h20 deste sábado.

Fernando Pimenta pode tornar-se, com três, no português mais medalhado de sempre em Jogos Olímpicos, depois da prata em Londres 2012 (K2 1000 metros) e do bronze em Tóquio (K1 1000).