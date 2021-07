Estados Unidos, Canadá, Suécia e Austrália apuraram-se nesta sexta-feira para as meias-finais de futebol feminino de Tóquio2020.

A seleção do Canadá venceu o Brasil no desempate por grandes penalidades (4-3), após o 0-0 no final do prolongamento, numa reedição do duelo pela medalha de bronze no Rio2016. O Canadá vai ter pela frente um vizinho, os Estados Unidos da América, que também precisaram das grandes penalidades para superar os Países Baixos, vencendo no desempate por 4-2.

O único jogo dos quartos de final que ficou decidido em 90 minutos foi o Suécia-Japão, que terminou com vitória sueca, medalhista de prata no Rio2016, por 3-1. Para chegar novamente à final da competição, a seleção da Suécia terá de ultrapassar a Austrália, que bateu a Grã-Bretanha por 4-3 no prolongamento.

Os jogos das meias-finais de futebol feminino de Tóquio2020 estão marcados para segunda-feira.