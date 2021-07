A Rússia é a nova campeã olímpica na prova feminina por equipas de ginástica artística em Tóquio2020. É o primeiro título do país nesta prova desde 1992, quando competiu sob o nome Comunidade de Estados Independentes (CEI).

A representação russa, composta por Vladislava Urazova, Viktoriia Listunova, Angelina Melnikova e Liliia Akhaimova, totalizou 169,528 pontos, superando a dos Estados Unidos, segunda classificada, com 166,096, e da Grã-Bretanha, que conquistou a medalha de bronze, com 164,096.

As norte-americanas, vencedoras nas últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos, realizaram as três últimas rotações sem Simone Biles, tetracampeã olímpica no Rio de Janeiro, por «razões médicas», segundo fontes oficiais.

A ginasta de 24 anos ausentou-se por momentos, acompanhada pelo médico da seleção dos Estados Unidos, regressando algum tempo depois para abraçar as colegas Grace McCallum, Sunisa Lee e Jordan Chiles, abandonando, aparentemente, devido a lesão.

Com este resultado, um dia após o triunfo da equipa masculina, a ginástica russa faz o pleno nas provas coletivas.