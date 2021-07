Podia ser olímpico, mas ficou-se pelo quase. Ainda assim, assinalável.

Em Kashima, no encontro entre Honduras e Roménia, do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos, o romeno Andrei Ciobanu bateu um canto do lado esquerdo do ataque e quase marcou de forma direta. A bola, contudo, sofreu um desvio de Elvin Oliva antes de acabar mesmo no fundo da baliza dos hondurenhos.

Roménia e Honduras competem no grupo B do torneio de futebol olímpico, tendo ainda como adversárias a Nova Zelândia e a Coreia do Sul. O jogo ainda decorre: está na segunda parte.