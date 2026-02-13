Milão-Cortina: atletas esgotam dez mil preservativos em três dias
Organização dos Jogos Olímpicos de Inverno distribuiu preservativos por quase três mil atletas
Mesmo no Inverno, a Aldeia Olímpica mantém o seu apanágio. Nos Jogos de Inverno, realizados em Milão-Cortina, no Norte de Itália, a organização disponibilizou dez mil preservativos para que os atletas se protejam devidamente no caso de manterem relações sexuais. É já uma tradição.
Nestes jogos participam cerca de 2,900 atletas, o que perfaz cerca de três preservativos por atleta. Porém, em apenas três dias, o stock disponível esgotou nos seis locais que compõem a Aldeia Olímpica, segundo o jornal italiano La Stampa.
Talvez o cálculo feito pela organização tenha sido modesto demais - é que nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, havia 300 mil preservativos para cerca de 10 mil atletas. São cerca de 30 (!) por cada um.
Por isso, o jornal italiano diz que foi prometido um novo lote para breve, para suprir as necessidades da Aldeia Olímpica. Recentemente, a ESPN reuniu testemunhos anónimos de atletas olímpicos que contam histórias rocambolescas, como de «orgias em jacuzzis», nos Jogos de Inverno de Vancouver, em 2010.