A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou nesta sexta-feira à noite a lista final dos jogadores convocados para representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A lista inicial já era conhecida desde 17 de junho, mas o técnico André Jardine teve de fazer três alterações e incluiu ainda mais quatro nomes.

Gerson (Marselha), Malcom (Zenit) e Pedro (Flamengo) não foram dispensados pelos respetivos clubes e foram substituídos por Douglas Augusto (PAOK), Martinelli (Arsenal) e Richarlison (Everton).

Além disso, a lista cresceu, por autorização da FIFA e do Comité Olímpico Internacional, de 18 para 22 jogadores, situação que permitiu as chamadas de Lucão (Vasco da Gama), Reinier (Borussia Dortmund), Bruno Fuchs (CSKA Moscovo) e Abner, jogador do Athletico Paranaense de António Oliveira.

Nesta lista, recorde-se, está o veterano Dani Alves e também o ex-Estoril e FC Porto Diego Carlos, atualmente no Sevilha.

A lista final do Brasil para os Jogos de Tóquio:

Guarda-redes: Santos, Brenno e Lucão;

Laterais: Dani Alves, Gabriel Menino, Arana e Abner;



Defesas-centrais: Diego Carlos, Gabriel Magalhães, Nino e Bruno Fuchs;

Médios: Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Douglas Augusto, Matheus Henrique, Claudinho e Reinier;

Avançados: Matheus Cunha, Paulinho, Antony, Martinelli e Richarlison.