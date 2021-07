Continua a dar que falar a suspensão imposta à Federação Russa de Atletismo antes dos Jogos Olímpicos do Rio2016, resultado da descoberta de um abrangente programa estatal de dopagem.

Sebastian Coe, presidente da World Athletics (antiga Federação Internacional de Atletismo), considera mesmo que a Rússia tem «muita sorte» em ter dez participantes nas provas de atletismo.

«Vou ser honesto: houve um grande debate na reunião do Conselho da World Athletics. Já lidamos com isto há seis anos e, durante este tempo, houve pouco progresso e, francamente, alguma obstrução ao trabalho da nossa task force criada para analisar o caso», atirou Coe, em conferência de imprensa no Estádio Olímpico de Tóquio.

«O debate (na reunião) foi muito duro. Havia colegas meus que questionavam se os atletas neutros deveriam estar presentes. Foi decidido pela task force que dez era um número aceitável, e o Conselho aceitou», concluiu.