Fez-se história do décimo dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O australiano Andrew Hoy, cavaleiro de 62 anos, conquistou uma prata e um bronze nas provas individual e coletiva do concurso completo de equitação. Este resultado faz de Hoy o mais velho medalhado dos Jogos desde 1968, quando o suíço Louis Noverraz ganhou a prata na vela, no México.

«Quando participei pela primeira vez nuns Jogos, estava orgulhoso de ser o mais novo da equipa. Na aldeia olímpica, quando me perguntam o que estou lá a fazer, assumem que eu sou um juíz. Tenho de explicar que sou um atleta», disse Hoy.

O cavaleiro australiano conta agora com seis medalhas olímpicas no seu palmarés, incluindo três ouros, conquistados em 1992, 1996 e 2000.