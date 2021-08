A Espanha derrotou o Japão por 1-0 na meia-final do torneio olímpico de futebol masculino, e marcará encontro com o Brasil, que derrotou o México nas grandes penalidades, no jogo pela medalha de ouro.

Foi um jogo quase de sentido único, principalmente na 2.ª parte, em que a Espanha dominou a posse de bola. Ainda assim, o conjunto europeu foi incapaz de marcar no tempo regulamentar.

No prolongamento, a diferença foi feita por Marco Asensio, que com um remate em arco perto da esquina da área colocou a Espanha na final do torneio olímpico.

O encontro decisivo disputa-se no sábado às 12:30 de Portugal Continental. O jogo pela medalha de bronze, entre Japão e México, realiza-se no dia anterior, ao meio-dia.

Veja o golo de Marco Asensio: