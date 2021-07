Já terminou a fase de grupos do torneio olímpico de futebol feminino. Para os quartos de final, está marcado um escaldante Países Baixos-Estados Unidos, uma reedição da final do Mundial FIFA de 2019.

No grupo G, Estados Unidos e Austrália empataram a zero, mas ambas seguiram para a próxima fase, nas segunda e terceira posições da tabela. Por seu turno, a Suécia fez o pleno e venceu o grupo, triunfando por dois golos sem resposta sobre a Nova Zelândia. Anvegard e Janogy foram as autoras dos tentos do país nórdico.

No Grupo E, houve um empate entre as duas primeiras classificadas. O Canadá adiantou-se no marcador por Adriana Leon, já na segunda parte, mas Caroline Weir fez o empate para o Reino Unido nos minutos finais da partida. No outro jogo, o Japão venceu o Chile por 1-0, assegurando também o bilhete para os quartos de final. Tanaka marcou o único golo das anfitriãs, aos 77 minutos.

Por fim, no grupo F, destaque para a goleada dos Países Baixos sobre a China por 8-2. As holandesas marcaram 21 golos em toda a fase de grupos, batendo o recorde anterior de 16 golos em 2012, obtido pelos Estados Unidos. Já o Brasil, segundo classificado do grupo, cumpriu os mínimos, vencendo a Zâmbia por 1-0, com um golo de Andressa aos 19 minutos.

Os jogos dos quartos de final estão marcados para esta sexta-feira. Canadá e Brasil abrem a fase a eliminar, com as vencedoras deste encontro a defrontarem os Países Baixos ou os Estados Unidos nas meias-finais. Em Kashima, é a vez de Grã-Bretanha e Austrália entrarem em campo. Quem ganhar esta partida terá encontro marcado com Suécia ou Japão na fase seguinte.