A rivalidade futebolística entre Argentina e Brasil conheceu hoje um novo capítulo, ainda que os países não se tenham defrontado.

Numa story do Instagram de Douglas Luiz, o jogador do Aston Villa pode ser visto com Richarlison, Reinier e Mateus Cunha, colegas na seleção olímpica, a fazer um ‘adeus’ aos ‘hermanitos’ argentinos, eliminados do torneio olímpico na fase de grupos. O Brasil, por seu turno, segue em frente e defrontará o Egito nos quartos de final.

Como seria de esperar, os internautas argentinos não pouparam nos insultos aos quatro jogadores. Agora, talvez mais que nunca, serão muitos os que no país de Maradona apoiarão os rivais da seleção brasileira.