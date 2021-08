Grande surpresa no penúltimo dia do atletismo nos Jogos Olímpicos, com a Itália a vencer a estafeta 4x100 metros no setor masculino.

O quarteto composto por Lorenzo Patta, Eseosa Desalu, Filippo Tortu e Lamont Marcell Jacobs, já campeão nos 100 metros, superou o quarteto britânico por uma centésima, registando um tempo de 37,50 segundos. O bronze ficou para o Canadá, que cumpriu a volta à pista em 37,70 segundos.

No setor feminino, o triunfo foi para as jamaicanas. As medalhadas dos 100 metros Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson, juntamente com Briana Williams, não deram hipótese à concorrência, correndo a prova em 41,02 segundos, um novo recorde nacional.

Estados Unidos, com a prata, e Reino Unido, na terceira posição, completaram o pódio da prova.