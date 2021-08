A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 foi realizada este domingo, com muita cor e uma mensagem de «esperança, solidariedade e união dos povos». Segue-se Paris2024.



O espetáculo durou pouco mais de duas horas e encerrou umas Olimpíadas que se realizaram com um ano de atraso mas resistiram a pandemia de covid-19, prolongando um evento só travado por três guerras mundiais, que impediram as edições de 1916, 1940, e 1944.

Pedro Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, foi o porta-estandarte luso na cerimónia no estádio olímpico de Tóquio, no Japão.

Como refere a Agência Lusa, a ciclista Maria Martins, os marchadores João Vieira e Ana Cabecinha, os canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela e as maratonistas Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira completaram o pequeno grupo luso ainda em Tóquio.