A dupla de atletas portugueses no triatlo teve uma manhã de sofrimento em Tóquio. João Silva fechou a prova que junta natação, ciclismo e atletismo no 23º lugar, quatro postos à frente de João Pereira.



Na Odaiba Marine Park, João Silva, de 32 anos, ficou a 2m26s do vencedor da prova. Ficou longe do seu lugar nos Jogos de Londres (9º), mas fez melhor do que no Rio (35º).



João Pereira, após o brilhante quinto posto nos Jogos de 2016, não foi além de um 27º posto, três segundos atrás de João Silva.



Kristian Blummenfelt (Noruega), conquistou a medalha de ouro com a marca de 1:45.04 horas, menos 11 segundos do que o britânico Alex Yee e menos 20 do que o neozelandês hayden Wilde.