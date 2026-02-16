Emeric Guerillot foi desqualificado na primeira manga da prova de slalom, terminando a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno. Na bagagem guarda o feito de igualar o melhor resultado luso em esqui alpino.

Nesta segunda-feira, o atleta português – em estreia na mais importante competição mundial de desportos de inverno – resistiu apenas 10 segundos na descida no centro de esqui de Stelvio, realizada sob condições climatéricas adversas, com queda de neve intensa, o que custou a eliminação de mais de metade dos 95 participantes.

O esquiador de 18 anos não vai competir na segunda manga (12h30 de Portugal Continental), na qual o norueguês Atle Lie McGrath vai partir com o melhor tempo (56,14 segundos), à frente do suíço Loic Meillard (56,73) e do austríaco Fabio Gstrein (57,08).

Além de Emeric Guerillot, Portugal está representado em Milão-Cortina 2026 por José Cabeça, que também já terminou a participação olímpica, e por Vanina Guerillot, que vai encerrar a presença portuguesa no evento, na quarta-feira, na prova de slalom.