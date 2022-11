A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, que vão decorrer em Paris, revelou esta segunda-feira as mascotes para as competições.

Os símbolos dos Jogos serão duas figuras inspiradas nos barretes de estilo frígio, popularizados durante a revolução francesa.

«Quisemos demarcar-nos da tendência de criar uma mascote inspirada num animal, escolhemos um objeto”, afirmou Tony Estanguet, presidente do comité organizador, citado pela Lusa, acrescentando depois que as mascotes, maioritariamente vermelhas, «encarnam a liberdade francesa».

De resto, a figura que servirá de mascote aos Jogos Paralímpicos tem uma prótese na perna direita, o que, segundo Julie Matikhine, responsável pela marca dos Jogos de 2024, «é uma forma de dar a conhecer a deficiência sem criar tabus».

Refira-se que o barrete frígio, ou barrete da liberdade, é basicamente de touca, originariamente utilizada na Frígia, uma região situada no atual território da Turquia, que foi adotada pelos republicanos franceses durante a tomada da Bastilha.

